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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات سابقة .. مصرع عاطل علي يد أخر في حلوان

جثة
جثة

شهدت منطقة حلوان جريمة قتل بعد أن تعدى عاطل على آخر بالضرب ما أودى بحياته وتمكن رجال الأمن من ضبط مرتكب الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها عاطل مقيم بمحافظة الجيزة توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع والده ، وإتهم عاطل مقيم محل البلاغ بالتعدى على نجله بالضرب ، بسبب خلافات سابقه بينهما نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته ، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين" .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة جريمة قتل شرطة حلوان قتل مديرية أمن القاهرة مقتل شخص مشاجرة

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