خلافات سابقة .. مصرع عاطل علي يد أخر في حلوان

شهدت منطقة حلوان جريمة قتل بعد أن تعدى عاطل على آخر بالضرب ما أودى بحياته وتمكن رجال الأمن من ضبط مرتكب الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها عاطل مقيم بمحافظة الجيزة توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع والده ، وإتهم عاطل مقيم محل البلاغ بالتعدى على نجله بالضرب ، بسبب خلافات سابقه بينهما نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته ، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين" .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.