روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا.. تفاصيل

هددت روسيا، اليوم الجمعة، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية، اليوم الجمعة، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قوله إن "روسيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت واشنطن الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني".

وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتصرف تحت وهم أن روسيا تتشبث بكلتا يديها بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".

وقال دبلوماسي روسي كبير إن موسكو وواشنطن لا تزالان منخرطتين في مفاوضات حساسة بشأن تبادل السجناء، لكنهما اتهما الجانب الأمريكي بتسريب التفاصيل إلى وسائل الإعلام.

وقالت الولايات المتحدة في 5 ديسمبر إن روسيا رفضت اقتراحا "جديدا وهاما" للإفراج عن بول ويلان، وهو جندي أمريكي سابق يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما في روسيا بتهمة التجسس، والمراسل الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، في انتظار المحاكمة في موسكو بتهمة التجسس. بينما ينكر كلا الرجلين أنهما جواسيس وقد حددتهم الولايات المتحدة على أنهم "محتجزون بشكل خاطئ" من قبل روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: "إن مسألة تبادل المواطنين الذين يقضون أحكام السجن في روسيا والولايات المتحدة حساسة للغاية. غالبا ما يتم إعاقة القرارات في هذا المجال من خلال مناقشتها بنشاط في الأماكن العامة".

وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات في كلا البلدين أجرت اتصالات حول التبادلات المحتملة".

وتابع: "من المثير للاهتمام أن المشاركين في هذه الاتصالات من الجانب الأمريكي يصرون على سريتهم الكاملة. نلتزم أيضا بهذا الخط، ولكن بعد ذلك تحدث بعض التقلبات عندما يرتب البيت الأبيض بانتظام "التسريبات" ويبدأ في مناقشة القضايا الحساسة في الفضاء العام".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن موسكو تأمل في التوصل إلى اتفاق ولكن واشنطن بحاجة إلى الاستماع إلى ظروف روسيا، والتي لم يحددها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تسعى بجدية شديد لإطلاق سراح ويلان وغيرشكوفيتش ولن "تترك أي جهد" لإيجاد طريقة لإعادتهما إلى المنزل.

واتفق البلدان على تبادل السجناء البارزين في الماضي - وكان آخرها في ديسمبر 2022 عندما تبادلت موسكو بريتني غرينر، نجمة كرة السلة الأمريكية المدانة بجريمة مخدرات في روسيا - مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت.

نفت صحيفة وول ستريت جورنال بشدة أن مراسلها غيرشكوفيتش جاسوس تم احتجازه في مارس واتهم بمحاولة الحصول على أسرار عسكرية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية هذا الأسبوع عن ويلان، الذي ألقي القبض عليه في عام 2018، قوله إنه شعر "بالتخلي عنه" من قبل الولايات المتحدة وأن حياته "تستنزف" في مستعمرة جزائية روسية.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إنه "قلق للغاية" بشأن التقارير التي تفيد بأن ويلان شعرت بتهديد جسدي في السجن.