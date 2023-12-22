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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبر سار لعشاق روبوت الدردشة الشهير ChatGPT

ChatGPT
ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI، عن أتاحة الوظيفة الصوتية لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، بشكل مجاني لجميع المستخدمين حول العالم.

وحسبما ذكر موقع "gizchina"، يعني هذا أنه يمكن لملايين الأشخاص حول العالم إجراء محادثة طبيعية مع ChatGPT دون دفع أي رسوم، كما يمكن لمستخدمي شات جي بي تي الآن تجربة تفاعل لائق تماما، كأنك تتحدث إلى شخص حقيقي.

 

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ووفقا للتقرير، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين المشاركة في محادثات صوتية متبادلة مع برنامج ChatGPT، فهو يوفر طريقة أكثر طبيعية وبديهية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

وتتوفر القدرة الصوتية على تطبيقات ChatGPT المخصصة للهواتف المحمولة، وذلك  لكل من أنظمة التشغيل iOS و أندرويد، حيث يتم تشغيله بواسطة نماذج OpenAI، بما في ذلك Whisper، ونموذج تحويل الكلام إلى نص مفتوح المصدر، ووضع تحويل النص إلى كلام الجديد.

وبمجرد تحديث التطبيق من متجر Google Play على أندرويد، ستتمكن من رؤية المعلومات المحدثة في قسم "الأحداث والطلبات"، حيث كتبت OpenAI: "الآن يمكنك استخدام صوتك للتفاعل بشكل طبيعي مع ChatGPT، سواء كنت تدردش أثناء التنقل أو تقرأ لعائلتك في وقت النوم، سواء كنت تقرأ قصة أو تسوي مناقشة على العشاء، فإن ChatGPT يلبي احتياجاتك، ما عليك سوى تنزيل تطبيق ChatGPT والنقر على أيقونة سماعة الرأس لبدء المحادثة".

وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لا تظهر على متجر تطبيقات آبل، فقد تم أيضا إطلاق هذه الميزة بهدوء في إصدار iOS من التطبيق المخصص لهواتف آيفون الشهيرة.

وظائف الصوت للمستخدمين مجانا

لقد أدى التحديث الأخير لـ OpenAI إلى إضافة وظائف الصوت للمستخدمين مجانا، مما يتيح لجميع المستخدمين المجانيين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي عبر الأوامر الصوتية، كما يمكن أن يساعد هذا التقدم مسوقي المحتوى والبحث في إنشاء محتوى تفاعلي وإعادة تشكيل نهجهم تجاه المحتوى وتحسين محركات البحث.

وكانت الميزة في السابق مقتصرة على مستخدمي برنامج ChatGPT Plus وEnterprise الذين يستخدمون أجهزة آيفون وآيباد، ولاستخدام هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى تنزيل تطبيق ChatGPT على هواتفهم والنقر على أيقونة سماعات الرأس لبدء محادثة.

كما يمكنهم بعد ذلك الاختيار من بين خمسة أصوات مختلفة: Breeze وEmber وCove وJuniper وSky، قد تزيد ميزة الصوت من تفاعل المستخدم، مما يوفر طريقة أكثر طبيعية وبديهية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

كيفية استخدام المحادثات الصوتية ChatGPT

1. قم بتنزيل تطبيق ChatGPT على هاتفك المحمول.
2. بمجرد تثبيته، افتح التطبيق ثم انقر على أيقونة سماعة الرأس.
3. اختر صوتك المفضل (بما في ذلك أصوات الذكور والإناث المتعددة واللهجات المختلفة).
ابدأ الدردشة مع ChatGPT.

4. لبدء محادثة صوتية، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة سماعات الرأس في تطبيق ChatGPT، وبمجرد إنشاء الاتصال، سوف يستمع ChatGPT للمستخدم ليتحدث ثم يقوم بالرد بواسطة الصوت التي قمت باختياره.

ChatGPT
OpenAI ChatGPT شات جي بي تي تطبيق ChatGPT المحادثات الصوتية ChatGPT

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