أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا لهذه المناطق من طقس اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس ، اليوم الجمعة، بسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وحذرت الأرصاد السعودية من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض تبدأ الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء اليوم الجمعة، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية تبدأ الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء اليوم الجمعة، على الخفجي وحفر الباطن وقريا العليا.