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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة السويس يعلن دخولها تصنيف AUR وفوزها بـ37 عربيًا

صدى البلد

أعلن الدكتور أشرف حنيجل  رئيس جامعة السويس عن دخول الجامعة تصنيف الجامعات العربية لتحتل المركز 37 بين أكثر من ٢٠٠ جامعة عربية.

كما أوضح رئيس الجامعة أن التصنيف العربي للجامعات يعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية تشمل التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والابداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع. ويتم قياس كل مؤشر باستخدام تسعة معايير بأوزان تم اختيارها بعناية فائقة.

أكد "حنيجل" أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الرقي بمستوى الجامعات المصرية لتكون على طريق التميز إقليميا ودوليا. كما أشار إلى الدعم المتواصل الذي تلقاه الجامعة ومختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وجه "حنيجل" التهنئة لكافة منسوبي الجامعة على هذه المكانة المتميزة، مؤكدا على أن هذا الإنجاز ما كان ليحدث لولا الإخلاص والتفاني في العمل الأكاديمية من كافة أبناء الجامعة، كما وجه سيادته الشكر للسادة الفائزين على ملف تصنيف الجامعة متمنيا للجميع دوام التقدم.

جدير بالذكر أن هذا التصنيف يهدف الى أن يكون مُحفزاً اساسياً للأكاديميين فبجانب جودة التعليم والبحث العلمي، أشار التصنيف إلى أهمية تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح من خلال توطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع. ليساعد كل ما سبق في استقطاب الأساتذة المتميزين للتدريس في الجامعات، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بالجامعات للدراسة.

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