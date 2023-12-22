أرض.. معرض للفنانة إيمان عزت بـ جاليري مصر

تحت عنوان " أرض " تقدم الفنانة إيمان عزت معرضها الجديد الذي يُفتتح في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 بجاليري مصر.



وقال الفنان محمد طلعت – مدير الجاليري - .. "تعكس الأعمال مدى تماهي روح الفنانة مع الطبيعة من حولها، غاصت لأدق تفاصيلها وجمالياتها، نأت عن التعبير المباشر للمشهد لترصد وتنقل لنا من منظور شاعري تفاصيل دقيقة مدهشة نسجتها في تكوينات مجردة تعنى بروح الأرض وطاقتها الكامنة وهي مقصدها ومضمون فلسفتها، تكوينات محملة بمفاهيم فكرية وطاقات تعبيرية وعلاقات متبادلة تم ربطها بصياغات تشكيلية منسجمة ذات إيقاع متناغم انسيابي حقق لها التأثير على عين المشاهد بصرياً ووجدانياً.



حول معرضها كتبت الفنانة والناقدة د. آمنة النصيري .. "من الجلي إن إيمان عزت في عرض (الأرض) تدشن مرحلة فنية جديدة، ترتكز على تدابير نسقية لا نجدها في سابق أعمالها، إذ أن الحمولات التي لنصوصها في هذا المعرض لا تعول على أسلوبها الذي اعتدناه في تناولاتها للعالم الخارجي، بنائيا ولونيا، فقد انصرفت إلى تمثيل الأصل بعين الفنان، واستغنت عن الفراغ الميتافيزيقي الذي ساد في تجاربها السابقة وباعد ما بينها وبين السمت الظاهري للمحيط المادي، إذ أنها في هذا المعرض قدمت حلولها البصرية للمشاهد الطبيعية، وحافظت عبر معالجاتها على افتراق نتاجها الإبداعي عن الطبيعة الحسية".



الفنانة إيمان عزت مواليد كفر الشيخ ١٩٧٢، دكتوراه في فلسفة التربية الفنية 2012 - قوميسير عام ملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب على مدى دوراته .. أقامت 16 معرضا شخصيا - كما رشحت لتمثيل مصر في العديد من البيناليات والتريناليات الدولية لفن الجرافيك بكل من بولندا، مقدونيا، أمريكا، سرايفو، تايوان، سلفانيا، أسبانيا، اليمن، بلغاريا، النمسا، فرنسا، إيطاليا، الإمارات، والصين - تم اختيارها من قبل منظمة كراكوف الدولية لفن الحفر ممثلا عن القارة الأفريقية في معرض الجرافيك الذي عقد بالمركز الدولي لفنون الجرافيك ببولندا فبراير ٢٠١٣ - حصلت على العديد من الجوائز أهمها جائزة ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك 2006 - والعديد من جوائز صالون الشباب على مدى دوراته - لها مقتنيات بمتاحف الفن الحديث بكل من مصر وبولندا وتايوان.



ويستمر العرض حتى ١٠ يناير ٢٠٢٤ بجاليري مصر(٤ أ ابن زنكي متفرع من شارع حسن صبري الزمالك، القاهرة).