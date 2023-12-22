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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مكالمة هاتفية.. بوتين يبعث رسالة طمأنة للرئيس الفلسطيني

بوتين والرئيس الفلسطيني
بوتين والرئيس الفلسطيني

وعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمواصلة تزويد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية؛ داعيا إلى حل سلمي للحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس. وقد نوقشت بالتفصيل القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار الاتصالات مع قادة دول الشرق الأوسط، إذ صرح فلاديمير بوتين عن الخطوات التي اتخذها الجانب الروسي للمساعدة في تهدئة الصراع وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المحتاجين".

وقال الكرملين إن بوتين أخبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن: "روسيا ستواصل تزويد قطاع غزة بالسلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية".

وأضاف الكرملين: "كما تم التأكيد على أهمية وضع حد بسرعة لإراقة الدماء واستئناف العملية السياسية للتسوية في الشرق الأوسط على أساس قانوني دولي معترف به عموما ينص على إقامة دولة فلسطين داخل حدود عام 1967، وفي هذا السياق، أعرب الجانب الروسي عن دعمه للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية بقيادة محمود عباس"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.


وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين اتفقا على أن يقوم عباس بزيارة روسيا في موعد يتم تحديده لاحقا.

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