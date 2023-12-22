استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي إلى مطار العريش

واصل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم، استقبال طائرات المساعدات من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث وصل إلى مطار العريش الدولي خلال الساعات الماضية 4 طائرات محملة بالمساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة الأولي من الأردن، وتحمل على متنها 13 طن من الملابس والمواد الغذائية، والثانية من روسيا و على متنها 18 طنا من المستلزمات الطبية والثالثة من بلجيكا ، و على متنها 52 طنًا من البطاطين والأدوية ، والرابعة من كينيا وتحمل على متنها 38 طنا من المواد الإغاثية.

325 طائرة

وأضاف زايد، أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلي مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 325 طائرة حملت على متنها 9600 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.

وأشار زايد، إلي نقل المساعدات التي تحملها الطائرات إلي مخازن بمدنية العريش وادخالها إلي قطاع غزة على متن شاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.



