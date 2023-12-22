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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داود حسين: أرفض إيقاف الفعاليات الفنية

صدى البلد

رفض الفنان داود حسين ايقاف الفعاليات الفنية والمهرجانات التي نادي بها البعض بعد أحداث غزة.

أكد في تصريحات لـ صدى البلد ان وسيلة الفنان لاظهار الحقيقة  والتحدث عما يحدث هي فنة، وقال:" المحافل الفنية تمنحنا فرصة لأن نبرز مايحدث من مجازر في غزة واظهار الحقيقة للعالم.

كشف الفنان داود حسين عن تفاصيل رسالة فتاة فلسطينية وجهتها له خلال الفترة الماضية.

داود حسين يكشف تفاصيل وكواليس رسالة فتاة فلسطينية له

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وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": “تقدمت برسالة إلى فلسطين من خلال فيديو وبعد طرحه وجدت طفلة تتفاعل مع الفيديو وأرسلت لي رسالة تعبّر فيها عن سعادتها بدعمنا لهم، وأتمنى لهم النصر”.

كان قد أعرب الكويتي داود حسين عن سعادته بتكريمه في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 24 التي تنتهي في 10 ديسمبر.

قال داود: “التكريم مهم للفنان ولكن فرحتي منقوصة لما يحدث من إبادة جماعية لأشقائنا في غزة، وانا سعيد بالمشاهد الفلسطينية في مهرجان أيام قرطاج وان تكون تلك الفعالية صوت نعبر فيه عن الصورة الحقيقية التي يزفها جيش الإحتلال، فالمحافل الفنية فرصة لنا لأن نعبر ونساند اشقائنا حتة ينتصروا”.

الفترة الماضية الفعاليات الفنية إظهار الحق المهرجانات أيام قرطاج المسرحية

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