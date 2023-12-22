برشلونة يواجه شبح الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا | ماذا فعل؟

ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أن برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، وذلك لزعمهم بأنهم متهمين بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

ووفقا للتقرير، فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة 3 أعوام، ولم يعلق اليويفا أو النادي على الأمر.

ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.

وأعلن برشلونة عن أرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو 335 مليون دولار في سبتمبر الماضي، ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التليفزيوني بالإضافة إلى الرياضات الأخرى بنادي برشلونة.

ورغم ذلك، ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإنه غير مسموح بتقييم الميزانية العامة لمدة 3 أعوام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل اليويفا: "برشلونة يمكن استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة 3 أعوام بدءا من موسم 2024/2025.. وكلما زادت الخسائر كلما زادت العقوبات".

ويمضي برشلونة، الذي يمر بأزمة مالية في السنوات الأخيرة، قدما في تطوير ملعب كامب نو، كما دخل في خلاف مع الاتحاد الأوروبي للعبة حول دعمه لدوري السوبر.