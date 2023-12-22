استمرار حظر بيع أحدث ساعات أبل Apple Watch لهذا السبب

تواجه شركة Apple أبل حظر بيع ساعاتها الذكية Apple Watch من فئة Watch Series 9 و Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة، وذلك بعد نزاع حول براءة اختراع مع شركة Masimo، وهي شركة تكنولوجيا صحية أمريكية، ومصنعة لأجهزة المراقبة.

على الرغم من أن شركة أبل قدمت عدة طعون في الأيام الماضية لإثبات براءة اختراعها لمستشعر SpO2 إلا أن لجنة التجارة الدولية ITC رفضت الطعون، مما يعني أنه يتعين على شركة أبل سحب الساعات من جميع المتاجر الأمريكية بحلول 24 ديسمبر.

يتمثل نزاع براءات الاختراع بين الشركتين في أن شركة أبل تستخدم تقنية شركة Masimo لمستشعر SpO2 في ساعاتها Watch Series 9 وWatch Ultra 2.

بحسب تقرير من GSMArena فإنه تم رفع قضيتين في هذا الشأن واحدة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية والأخرى أمام لجنة التجارة الدولية، وإلى أن يتم التوصل إلى حل، سيتم منع شركة أبل من بيع الأجهزة القابلة للارتداء التي تضم هذه التقنية.

وفقًا للتقرير فإنه يمكن للمستخدمين الذين اشتروا ساعات Watch Series 9 و Watch Ultra 2 بالفعل الاستمرار في استخدامهما دون مشكلة، ومع ذلك، سيتم منع أبل من توريدها بعد الموعد النهائي في 24 ديسمبر.

جدير بالذكر أن الحظر يتعلق ساعات Watch Series 9 و Watch Ultra 2 الأحدث من شركة أبل، ولكن لا يؤثر الحظر على أي من ساعات أبل الأخرى.