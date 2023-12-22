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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

2.5 مليون دولار.. نجم الأهلي يزف خبرا سارا لـ جماهير القلعة الحمراء

الأهلي
الأهلي

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/4، مساء اليوم الجمعة، والتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب الإعلامي محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “النادي الأهلي يحصل على جائزة الفيفا المقدرة بـ 2.5 مليون دولار؛ بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية”.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62  والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

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