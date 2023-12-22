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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض 3 يناير.. طرح بوسترات فيلم ليه تعيشها لوحدك

بوستر فيلم ليه تعيشها
بوستر فيلم ليه تعيشها لوحدك

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض يوم 3 من شهر يناير المقبل في مصر ليشارك في موسم ليلة راس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.


فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك
ليه تعيشها لوحدك فيلم ليه تعيشها لوحدك خالد الصاوي شريف منير راس السنة

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