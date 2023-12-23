بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

أصدرت الفنانة نهال نبيل ، بيانا صحفيا للرد على حذف أحدث أغانيها التي تحمل اسم الرفاق مش حائرون، من موقع الفيديوهات يوتيوب .

الرفاق مش حائرون

وقالت نهال نبيل ، في بيانها: «يعلن المكتب الإعلامي للفنانة نهال نبيل بشأن ما حدث مؤخراً من حذف أغنيتها "الرفاق مش حائرون" من على قناتها في اليوتيوب عن طريق شكوى قدمت من أحد الأشخاص وعلى زعم منه ان الألحان مسروقة من ألحان الفنان بليغ حمدي وذلك على خلاف الحقيقة تماماً وان ما حدث عبارة عن مزاعم واهية لا ترتقي الى الحقيقة ولذا تؤكد الفنانة نهال نبيل أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها وقف التعدي على حقوقها المحمية قانوناً ضد من قام بهذا الإجراء وسوف يتم الرجوع عليه بالتعويض من خلال المستشار القانوني الخاص بها».

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