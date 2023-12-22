الهلال الأحمر بسيناء: الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات لغزة

كشف الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء عن أن الشباب المتطوعين في الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري يبذلون جهودًا كبيرة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وهو علامة فارقة في هذا الملف الذي تولي له مصر اهتماما كبيرا.

حديث عن القضية الفلسطينية

أضاف "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الهلال الأحمر يستقبل يوميا عشرات الطائرات والسفن التي تعمل على إيصال المساعدات من كافة دول العالم، ويوجد مئات من الشاحنات المتواجدة على طول 50 كيلو متر تنتظر الإذن من أجل الدخول إلى قطاع غزة ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

واستكمل مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن المساعدات الإنسانية التي تحتاج الدخول إلى قطاع غزة بها بعض الأدوات التي يتم استخدامها في العمليات الجراحية، وعدد من الأجهزة والمعدات التي تساعد في إنشاء وإقامة الخيم، لافتا إلى أن هناك تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.