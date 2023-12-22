مش بنحت.. محمود العسيلي: «الأغاني بتاعتي في الإعلانات بتعيش والناس بترقص عليها»

علق الفنان محمود العسيلي، على مشاركته في 3 إعلانات خلال عام واحد، مشددًا على أن هذه الإعلانات نجحت، وإعلانا من بينهم كان لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، وهو يعتز بهذه التجربة.

وأوضح "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يعطي اهتماما أكبر بأغاني الإعلانات، أكثر من الأغاني العادية، ويريد أن تكون هذه الأغاني جزء من مكتبة الأغاني العربية.

وأكد: “الأغاني بتاعتي في الإعلانات بتعيش، والناس بترقص عليها، ومش بنحت، لو ما نجحتش الأغاني دي؛ كنتوا تقولوا إني بنحت، بس نجحت وعلقت مع الناس، وبيشغلوها، وبتدي أمل وعزيمة وإصرار”.