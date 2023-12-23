أخبار الفن| حقيقة زواج نبيلة عبيد.. تيريس جيبسون يدخن الشيشة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تيريس جيبسون يدخن الشيشة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

رفض الفنان داود حسين ايقاف الفعاليات الفنية والمهرجانات التي نادي بها البعض بعد أحداث غزة.

أكد في تصريحات لـ صدى البلد أن وسيلة الفنان لإظهار الحقيقة والتحدث عما يحدث هي فنة، وقال:" المحافل الفنية تمنحنا فرصة لأن نبرز مايحدث من مجازر في غزة واظهار الحقيقة للعالم.

نشر الفنان محمد كريم، مقطع فيديو قصير له، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مع النجم العالمي تيريس جيبسون، بعد انتهاء فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أمس.

وظهر تيريس جيبسون في مقطع الفيديو، مع محمد كريم، وهو يدخن الشيشة، وفي مقطع فيديو آخر ظهرا وهما يرقصان على أغنية رضا البحراوي.

احتفل الفنان محمد ثروت، بعقد قران ابنته داليا على رجل أعمال مصري، في أحد فندق العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واقتصر عقد قران ابنة محمد ثروت على حضور الأهل والأصدقاء فقط من طرف العريس والعروس.

أصدر الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي بيانًا صحفيًا يوضح خلاله حقيقة الخلافات التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد اتهام أحمد رمضان سكرتير النقابة الأسبق بتصفية مصطفى كامل الحسابات معه بسبب هاني شاكر.

ونص بيان هاني شاكر الصحفي، الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام، على الآتي: الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين ومجلس ادارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الإجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل.

نفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ما تردد حول زواجها من مسئول سعودي بارز، وقالت إن العلاقة التي تجمعهما علاقة صداقة قوية فقط، وحضرت معهم حفل عيد ميلاد.

واضافت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها لو تزوجت سوف تعلن عن الخبر، وشددت: «كنت في حفلة عيد ميلاد مع أصدقائي المقربين ولا أعلم من نشر تلك الشائعة وروج لها».

شارك الفنان أحمد سعد صورة له مع النجم العالمى جونى ديب عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها مازحا: "نورت بيت أخوك يا حبيبى".

نشر الفنان أحمد سعد فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يغني ويرقص برفقة أبرز النجوم العالميين هالي بيري ، لينا ملائكة ، وأدريان برودي على أغنيته الشهيرة وسع وسع.