فنان عراقى: والدي أخفى صدام حسين في منزله والسر في منام الرئيس

قال الفنان العراقي علاء نامق، إن التحضير لفيلم «إخفاء صدام حسين»، استغرق مدة وصلت إلى 11 سنة منذ 2012، مشيرًا إلى أن فكرة تصوير فيلم وثائقي عن تلك الأحداث بدأت في 2010.

وأضاف «نامق» خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عرض الفيلم الأول عربيًا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، شهد تعاطف الجمهور بالفيلم، وكان هناك حضور مشرف.

وأشار «نامق»، إلى أن والده استضاف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في منزله، لمدة 9 أشهر، قائلاً: «هو أمر الله وقع على عائلاتنا، صدام جاء من بغداد واستضفناه في أكثر من بيت».

المنام

وأكد الفنان العراقي علاء نامق أن صدام حسين شاف شخص جاءه في المنام وقال له لازم تروح بيت النامق، وجاء لنا وأصبح ضيفًا في وقت صعب كان الجيش الأمريكي يبحث عنه بجنون في كل حارة بالعراق، كان هناك خوف ولكن احترمنا قرار والدي إننا نحميه.