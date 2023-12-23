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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات| 100% من سكان غزة يعانون الجوع.. إسرائيل تعرض أسبوع هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين جدد.. وتوقيف قيادي في الدفاع الأوكرانية بتهمة الاختلاس

صحف الإمارات
صحف الإمارات

الإمارات تدين حادث إطلاق نار داخل جامعة في براج
الألم يعتصر قلبي.. بايدن معلقاً على تقارير عن مقتل رهينة أمريكي
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال غرب إيران
شبح المجاعة يخيّم على غزة.. 100 % من السكان يعانون الجوع
الأرجنتين تفرض على متظاهرين دفع كلفة الانتشار الأمني

 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني في أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن الإمارات تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براج، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن البلاد تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وبشأن تطورات الوضع في غزة، فنقلت صحيفة "الخليج"، أن الأمم المتحدة حذرت من خطر مجاعة في غزة مجدداً، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية الجوية المكثّفة، فيما كشف الاتحاد الأوروبي، عن أن مؤشر الأمن الغذائي في غزة يؤكد أن 100% من السكان يعانون الجوع.

ويواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع السكان، خطر الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، أنفسهم في الوضع نفسه.

فيما سلطت صحيفة "البيان" الضوء على أن إسرائيل عرضت هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من الرهائن المحتجزين في القطاع لدى حركة حماس، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وأوضح المسؤولون أن المجموعة تضم النساء المتبقيات وكبار السن ورجالاً مصابين. ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حماس على العرض الإسرائيلي.

وفي الشأن العربي،

ونقلت صحيفة "البيان" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الجمعة إن "قلبه يعتصره الألم" بعد أنباء عن أن أمريكياً يدعى جادي حجاي قُتل خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وكان يعتقد أن حركة حماس أخذت حجاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أمريكي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم. وذكرت مجموعة تمثل عائلات الرهائن في وقت سابق أمس الجمعة أن حجاي مات أثناء احتجازه كرهينة.

كما ذكرت الصحيفة أنه تم توقيف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات الجمعة، في وقت تواجه البلاد التي مزقتها الحرب نقصا في الذخيرة.

وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته "بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا.

من جانبها، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن زلزالًا بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأفاد تقرير لوكالة "إرنا" الإيرانية، بأن الزلزال وقع فجر اليوم السبت وعلى عمق 9 كيلومترات.

أما صحيفة "الخليج"، فذكرت أن حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فرضت الجمعة، على منظمي أول تظاهرة ضدها دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية كلفة نشر قوات أمنية.

وشارك الآلاف في تظاهرة الأربعاء، ضد إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي، وإحياء لذكرى احتجاجات عام 2001 الدامية، التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد.

الامارات بايدن وزارة الدفاع الأوكرانية ايران غزة إسرائيل

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