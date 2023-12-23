ليفربول وآرسنال أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يقدم موقع صدي البلد الإخباري جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها، حيث تتجه الأنظار نحو عدة مباريات في مختلف البطولات، منها الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024، وكذلك الدوري الإسباني والدوري السعودي بالإضافة إلى منافسات كأس مصر.
الدوري الإسباني:
- أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:
- وست هام X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
- فولهام X بيرنلي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
- لوتون تاون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
- نوتينجهام فورست X بورنموث – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
- توتنهام X إيفرتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
- ليفربول «محمد صلاح» X أرسنال «محمد النني» – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي:
- فروزينوني X يوفنتوس – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
- تورينو X أودينيزي – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 2
- بولونيا X أتالانتا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
- انتر ميلان X ليتشي – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
- هيلاس فيرونا X كالياري – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 2
- روما X نابولي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري السعودي:
- التعاون X الفتح – الساعة 5 مساءً على قناة SSC
- اتحاد جدة «أحمد حجازي» X الرائد – الساعة 8 مساءً على قناة SSC
مواعيد مباريات الدوري التركي:
- سيفاس سبور X اسطنبول سبور – الساعة 12:30 ظهرًا
- فاتح قرا جمرك X جازي عنتاب – الساعة 3 عصرًا
- طرابزون سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 6 مساءً
مواعيد مباريات كأس مصر:
- مكادي X ديروط – الساعة 2 ظهرًا
- طنطا X النصر – الساعة 2 ظهرًا
- وادي دجلة X الواسطى – الساعة 2 ظهرًا
- بتروجت X إيسترن كومباني – الساعة 2 ظهرًا
- السكة الحديد X القناة – الساعة 2 ظهرًا
- غزل المحلة X الترسانة – الساعة 5 مساءً.