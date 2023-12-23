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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسيطر على مواقع دفاعية لشل قدرة الهجمات الأوكرانية

معارك بأوكرانيا
معارك بأوكرانيا

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن جنود روسيا سيطروا على خطوط دفاعية مفيدة في اتجاه كوبيانسك، وفق ما ذكرت صحف روسية.
وأضافت الدفاع الروسية : "أطلقت وحدات تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية النار على مجموعات هجومية متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأبطلت القوات الروسية هذا الهجوم محتفظة بمواقع دفاعية ذات أهمية كبيرة".
تم دحر عدد من القوات المسلحة الأوكرانية والعديد من المعدات العسكرية التابعة لهم، وفقا لتصريح الدفاع الروسية.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بلغت خلال الأسبوع الفائت، أكثر من 355 عسكريًا وأربع دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز "ليوبارد"، و19 مركبة قتالية مدرعة، و12 مدفعًا ميدانيًا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2023، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
 

24 فبراير 4 فبراير التهديدات الاوكراني

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