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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تخريج ثلاث دورات تدريبية من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطة

صدى البلد

نظمت أكاديمية الشرطة بـ"مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية إحتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات (مكافحة الإرهاب الدولى – الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار– مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بإجمالى  (64) متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث يمثلون عدد (23) دولة إفريقية ، وعدد (5) دول كومنولث خلال الفترة من 28/10/2023م وحتى 21/12/2023م.

ونقل لهم اللواء مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمة ألقاها تحيات السيد محمود توفيق وزير الداخلية ، وإهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن وإستقرار الشعوب . 

وفى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أكد السيد السفير/الأمين العام للوكالة ، أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والإستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى ، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر .

 كما أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق .

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اكاديمية الشرطة الإرهاب الدولي الدورات التدريبية الكوادر الأمنية الأفريقية مكافحة الإرهاب الدولي مكافحة المخدرات

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