معبر رفح البري يستقبل 21 جريحا للعلاج في المستشفيات المصرية

واصلت مصر استقبال الجرحى الفلسطينيين المصابين، في أحداث غزة عن طريق معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، حيث تم ادخال 35 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا، بعد نقلهم من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من المحافظات ، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

21 جريحا:

وقال مصدر طبي مسؤول، إن المعبر استقبل 21 جريحًا فلسطينيًا و14 مرافقًا حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج إلى مستشفيات «العريش العام» و«الشيخ زويد» في شمال سيناء ، و«أبو خليفة» و« المجمع الطبي» في الاسماعيلية و « التعاون» في بورسعيد و « أطفال مصر» في القاهرة و «المستشفى الفرنسي العائم» في ميناء العريش البحري لتلقي العلاج اللازم.

وقد تنوعت إصابات الجرحي الفلسطينيين ، ما بين جروح وكسور وشظايا واصابات بالرأس والعين والجسد وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلي معبر رفح البري بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.

وأشار المصدر ، إلى أن عدد الجرحي والمصابين الذين وصلوا الي الأراضي المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلي 861 جريحًا ومصابًا و733 مرافقًا.