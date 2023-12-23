الأمن الأردني يشتبك مع مهربي مخدرات تسللوا من الحدود

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم السبت، أن فرق المداهمة المتخصصة وإدارة مكافحة المخدرات واصلت منذ صباح أمس، الجمعة، مداهماتها الأمنية على مهربي المخدرات وتجارها، ما أسفر عن اعتقال 3 مهربين ومقتل أحدهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "قوة أمنية داهمت اليوم مهربي مخدرات من جنسية عربية تسللوا للمملكة عبر الحدود بطريقة غير شرعية".

وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام أنه "بعد التنسيق وجمع المعلومات الاستخبارية حول هؤلاء المهربين، جرى تحديد مكان اختبائهم في خيام في منطقة صحراوية في لواء الرويشد، وعلى الفور تم وضع الخطط المناسبة لمداهمتهم"، طبقا لوكالة "بترا".

وأضاف المتحدث أن "فرق المداهمة المتخصصة بدأت محاصرتهم منذ صباح اليوم، ثم طبقت قواعد الاشتباك بعد أنْ قاموا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية"، حسب البيان.

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام أنه تم "القبض على ثلاثة أشخاص، فيما أُصيب أحدهم خلال الاشتباكات، مما أدى لمقتله وضبط السلاح الناري المستخدم بحوزته"، طبقا لما ذكرت الوكالة الأردنية.

وشددت مديرية الأمن العام على "الاستمرار بضرب أوكار المجرمين ومطاردتهم بتنسيق عالٍ مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وبتعاون استخباراتي وعملياتي، لمنع عصابات المخدرات من تحقيق أهدافها الجرمية ونشر سمومها في المنطقة، مشددة على أن الوطن كان وسيبقى عصياً على كل معتدٍ أثيم"، بحسب "بترا".