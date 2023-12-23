تهديد علني.. أول رد إيراني على الاتهام الأمريكي لطهران بدعم الحوثيين

هدد مسئول في الحرس الثوري الإيراني إسرائيل وأمريكا بتصعيب الأمور اكثر إذا ما استمر العدوان ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وقال المسئول في الحرس : "إذا استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في ارتكاب المجازر في غزة سيتم إغلاق المزيد من خطوط الشحن في البحر الأبيض المتوسط، ومضيق جبل طارق وأماكن أخرى".



نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت عن قائد في الحرس الثوري قوله إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب “جرائم” في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

وتدعم إيران حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مواجهة الكيان الصهيوني وتتهم الولايات المتحدة بدعم ما تصفها بالجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة حيث أدى القصف المستمر منذ أسابيع إلى مقتل آلاف الفلسطينيين ونزوح معظم سكان القطاع.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله “سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى”.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض بوقاحة لمنع إصدار قرار بوقف العدوان على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال المرشد الإيراني ان الولايات المتحدة تشارك في جريمة إسرائيل بإلقاء القنابل على النساء والأطفال والمدنيين العزل.

وأضاف المرشد الإيراني ان هذه التطورات أظهرت واشنطن على حقيقتها وكشفت زيف ادعاءاتها بشأن حقوق الإنسان.

وذكر المرشد الإيراني انه من واجب الدول أن تمنع إرسال النفط والوقود والبضائع إلى الكيان الإسرائيلي.

وطالب بتقديم الدعم للمقاومة لأنه أمر واجب والوقوف إلى جانب إسرائيل جريمة وخيانة.

