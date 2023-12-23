شمال سيناء تشارك في المنتدى الرابع للتعليم

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء، اليوم ، فريق شمال سيناء من ملتقى التعليم أولاً تحت اسم (انا عربى) بالتعاون مع مؤسسة الملكة رانيا تدريب المعلمين، وشركة سلاح التلميذ للنشر ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



40معلما:

ضم الفريق المشارك 40 معلما في اللغة العربية من شمال سيناء .. حيث ياتى هذا الملتقى كل عام احتفالا باليوم العالمى للغة العربية يوم ١٨من ديسمبر

والاهتمام بها وتدريسها وقد دارت الحوارات والمناقشات حول الهوية العربية وتدريس اللغة العربية في مدارسنا.



كان ضيف حفل الختام كأحد المهتمين باللغة العربية فى مصر والوطن العربي كلا من :

جمال الشاعر الإذاعي الشهير ، زد. درية شرف الدين وزير الثقافة سابقا والمذيعة الشهيرة .



وقدم المعلمون المشاركين في المنتدى الشكر والتقدير لوكيل الوزارة لاختيارهم مما أدى إلى اكتسابهم بالمعلومات والخبرات



وأشاد إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي بمدى الإلتزام والجدية من معلمي شمال سيناء المشاركين في المنتدى التعليمي ، وأنه تم اختيارهم بعناية ودقة شديدة وأنهم كانوا عند حسن الظن جميعاً وعلى قدر المسئولية وظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف.



وقال وكيل الوزارة إن الهدف من مشاركة معلمي شمال سيناء هو عودة المعلمين بالمحافظة للاشتراك في المؤتمرات والمنتديات والتدريبات علي مستوي الجمهورية وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة واكتساب الخبرات والمعلومات والأفكار الجديدة ، ونشرها كلا في مدرسته .

