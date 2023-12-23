عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تشارك في المنتدى الرابع للتعليم

المشاركين في المنتدى
المشاركين في المنتدى الرابع للتعليم

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  شمال سيناء، اليوم ، فريق شمال سيناء من ملتقى التعليم أولاً  تحت اسم (انا عربى) بالتعاون مع مؤسسة الملكة رانيا تدريب المعلمين، وشركة سلاح التلميذ للنشر ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .
 

40معلما:
 ضم  الفريق المشارك 40  معلما في  اللغة العربية من شمال سيناء .. حيث ياتى هذا الملتقى كل عام احتفالا باليوم العالمى للغة العربية يوم ١٨من ديسمبر
والاهتمام بها وتدريسها وقد دارت الحوارات والمناقشات حول الهوية العربية وتدريس اللغة العربية في مدارسنا. 


كان ضيف حفل الختام كأحد المهتمين باللغة العربية فى مصر والوطن العربي كلا من :
جمال  الشاعر الإذاعي الشهير ، زد. درية شرف الدين وزير الثقافة سابقا والمذيعة الشهيرة  .
 

وقدم المعلمون المشاركين في المنتدى الشكر والتقدير لوكيل الوزارة لاختيارهم مما أدى إلى اكتسابهم بالمعلومات والخبرات
 

وأشاد إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي بمدى الإلتزام والجدية من معلمي شمال سيناء المشاركين في المنتدى التعليمي ، وأنه تم اختيارهم بعناية ودقة شديدة وأنهم كانوا عند حسن الظن جميعاً وعلى قدر المسئولية وظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف. 
 

وقال  وكيل الوزارة إن الهدف من مشاركة معلمي شمال سيناء هو عودة المعلمين بالمحافظة للاشتراك في المؤتمرات والمنتديات والتدريبات علي مستوي الجمهورية وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة واكتساب الخبرات والمعلومات والأفكار الجديدة ، ونشرها كلا في مدرسته .
 

txt

محافظ شمال سيناء يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة البدنية

سيناء المعلمين التعليم اللغة العربية المنتدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

قرار قضائي بشأن المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بأكتوبر

مائة يوم على عاصفة دانيال.. «صدى البلد» يكشف الوضع في درنة الليبية

ترتدي كامل ملابسها.. أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز جثة سيدة إمبابة

نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

5 لاعبين خارج أسوار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بشرط وحيد

انخفاض الدولار الأمريكي في أول أيام الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل حول إنفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ