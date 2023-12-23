لا مكان آمنا في غزة.. الأونروا تعلق على أوامر الاحتلال برحيل سكان مخيم البريج

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة بعدما أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيم البريج بالرحيل الفوري.

وقال توماس وايت، مدير مكتب الأونروا في غزة في منشور على منصة “إكس”: "الناس في غزة هم بشر. إنهم ليسوا قطعاً على طاولة شطرنج - لقد تم تهجير العديد منهم بالفعل عدة مرات".

وأضاف "الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة. لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه"، لافتًا إلى أن الأمر الأخير سيؤثر على أكثر من 150 ألف شخص.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان مخيم البريج، بإخلاء مناطقهم والتوجه إلى مراكز إيواء في مدينة دير البلح، مع توسعه في الهجوم البري.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أفاد شهود عيون بأن مئات الفلسطينيين تم اجلاؤهم على طول شارع صلاح الدين معظمهم سيرا على الأقدام وبعضهم على عربات تجرها الحمير.