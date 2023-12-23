عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة برد عنيفة تشل الحياة اليومية والمرور بكوريا الجنوبية| صور

أعنف موجة برد في
أعنف موجة برد في كوريا الجنوبية

تسببت موجة برد عنيفة بكوريا الجنوبية وصلت ذروتها أمس الجمعة، فى عرقلة الحياة اليومية وحركة المرور بكوريا الجنوبية، خاصة مع تساقط ثلوج كثيفة على جزيرة جيجو الجنوبية المنتجعية والساحل الغربي.

وحسب وكالة “يونهاب" الكورية الجنوبية، بلغت أقوى موجة برد هذا الموسم ذروتها صباح الجمعة، وتسببت في انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق إقليم غانجوون، وهو ما تسبب في تعطيل حركة المرور والحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد؛ كما تساقطت ثلوج كثيفة على جزيرة جيجو الجنوبية المنتجعية والساحل الغربي.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 14.7 درجة تحت الصفر في العاصمة سيئول الساعة 7:32 صباحا وسجلت العديد من المناطق الأخرى درجات حرارة أدنى بكثير وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA). 

وأشارت الوكالة إلى أن هواتشيون في إقليم غانجوون شرق سيئول سجلت 21.5 درجة مئوية تحت الصفر، وسجلت سيوتشيون بإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وسط البلاد 19.2 درجة مئوية تحت الصفر، وسجلت باجو شمال سيئول 19 درجة تحت الصفر.

من جانبها، أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية تنبيها من الثلوج الكثيفة في جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الغربية بإقليم تشونج تشيونج الجنوبي والأجزاء الجنوبية الغربية من إقليم جولا في الساعة الثامنة صباح اليوم.

وفي جزيرة جيجو التي شهدت ثلوجا تزيد على 30.2 سم يوم أمس، علق مطار جيجو الدولي عمليات مدارج إقلاع وهبوط الطائرات بالكامل لأكثر من 7 ساعات.

وتم إلغاء إجمالي 286 رحلة محلية ودولية بسبب الثلوج التي غطت المطار منذ الساعة 8:20 صباحا.

موجة برد المرور تساقط ثلوج كوريا الجنوبية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

الوزير: خطة شاملة لاستغلال مشروع المونوريل تجاريا

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من ينقذ السودان.. الصراعات تمزق البلد الشقيق والمجتمع الدولي يصم أذنيه

مصادر عبرية: يحي السنوار من يملك مفتاح وقف الحرب وليس الاحتلال.. تفاصيل

المفاوضات لم تنته .. الاحتلال يناور وسط إصرار المقاومة على وقف الحرب

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. والأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد الجدل حول انفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

فيديو

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ