موجة برد عنيفة تشل الحياة اليومية والمرور بكوريا الجنوبية| صور

تسببت موجة برد عنيفة بكوريا الجنوبية وصلت ذروتها أمس الجمعة، فى عرقلة الحياة اليومية وحركة المرور بكوريا الجنوبية، خاصة مع تساقط ثلوج كثيفة على جزيرة جيجو الجنوبية المنتجعية والساحل الغربي.

وحسب وكالة “يونهاب" الكورية الجنوبية، بلغت أقوى موجة برد هذا الموسم ذروتها صباح الجمعة، وتسببت في انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق إقليم غانجوون، وهو ما تسبب في تعطيل حركة المرور والحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد؛ كما تساقطت ثلوج كثيفة على جزيرة جيجو الجنوبية المنتجعية والساحل الغربي.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 14.7 درجة تحت الصفر في العاصمة سيئول الساعة 7:32 صباحا وسجلت العديد من المناطق الأخرى درجات حرارة أدنى بكثير وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA).

وأشارت الوكالة إلى أن هواتشيون في إقليم غانجوون شرق سيئول سجلت 21.5 درجة مئوية تحت الصفر، وسجلت سيوتشيون بإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وسط البلاد 19.2 درجة مئوية تحت الصفر، وسجلت باجو شمال سيئول 19 درجة تحت الصفر.

من جانبها، أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية تنبيها من الثلوج الكثيفة في جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الغربية بإقليم تشونج تشيونج الجنوبي والأجزاء الجنوبية الغربية من إقليم جولا في الساعة الثامنة صباح اليوم.

وفي جزيرة جيجو التي شهدت ثلوجا تزيد على 30.2 سم يوم أمس، علق مطار جيجو الدولي عمليات مدارج إقلاع وهبوط الطائرات بالكامل لأكثر من 7 ساعات.

وتم إلغاء إجمالي 286 رحلة محلية ودولية بسبب الثلوج التي غطت المطار منذ الساعة 8:20 صباحا.