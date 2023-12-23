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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفريقيا الوسطى تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في استخراج الماس

وزيرة خارجية جمهورية
وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون

قالت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون إن بانجي مستعدة لمناقشة استخراج الماس مع روسيا على مستوى الوزارات المعنية.

وأوضحت "أن أي دولة ترغب في مساعدتنا في تحديد سعر لمواردنا للاستفادة منها، وتطوير بلدنا والاستفادة منها، وتحسين مستويات الرفاهية لسكان جمهورية أفريقيا الوسطى – نحن منفتحون عليها".

وأضافت الوزيرة ردا على سؤال عما إذا كانت بانغي تخطط لإجراء محادثات مع الشركات الروسية حول استخراج الماس في الدولة الإفريقية: "دعوهم يأتون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت تيمون قائلة: "لدينا قانون التعدين، وعدد معين من الإجراءات التي يجب مراعاتها ودعوهم يجرون محادثات مع الوزارات المعنية".

وفي فبراير الماضي، قال سفير روسيا لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، إن موسكو تعتزم مساعدة بانجي على تقنين تصدير الماس لديها ووفقا لوزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، فإن بلادها منفتحة على الفكرة.

ومنذ عام 2013، تم حظر صادرات الماس من جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب عملية كيمبرلي بسبب الصراع الدائر في البلاد، وتم رفع الحظر جزئيًا في عام 2016، مما سمح لجمهورية أفريقيا الوسطى باستئناف المبيعات من خمس "مناطق خضراء"، حيث يمكن للحكومة التصديق على أن الحجارة خالية من الصراع ومع ذلك، لا يزال الحظر قائما في بقية أنحاء البلاد، حيث لا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على مناجم الماس.

وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى تيمون استخراج الماس روسيا

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