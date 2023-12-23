وزارة البترول والثروة المعدنية تفتتح عدة مشروعات خدمية بالإسكندرية

افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، السبت، عددا من مشروعات الخدمة المجتمعية لتطوير قرية أبو بكر الصديق مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، وتلبية احتياجات أهالي القرية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك) وجمعية الأورمان.

جاء ذلك بحضور المهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والمهندس مدحت شعبان، مساعد رئيس هيئة البترول للمسئولية المجتمعية، والمهندس عمرو كامل، رئيس شركة “أسبك”، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان.



وحرصاً من قطاع البترول المصري على تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع بشركاته المختلفة الوطنية والمحلية في أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية والمجتمع المصري ككل، فقد قامت شركة أسبك بالتعاون مع جمعية الأورمان بعمل تقييم للاحتياجات الاجتماعية بقرية أبو بكر مركز العامرية، وذلك من أجل تقديم الدعم المناسب.

وبناءً عليه، تم تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم احتياجات أبناء المحافظة، وتمثلت تلك المشروعات في رفع كفاءة عدد من المنازل من إعادة بناء وفرش وتجهيز، وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة، وتسليم عدد من رؤوس الماشية وذلك لتكون مصدر دخل للأسرة، ما يحقق مبدأ الاستدامة.



‎وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز ريادة قطاع البترول في التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تؤكد حرص قطاع البترول على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.