وسط أنباء عن قصف روسي.. انفجارات مدوية في مدينة خيرسون الأوكرانية

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في العاصمة الروسية موسكو، إن هناك انفجارات تدوي في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا وسط أنباء عن قصف روسي للمنطقة بمنظومة إس-300، كما أعلنت كييف عن إسقاط 3 طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34 على الجبهة الجنوبية.

وأكد أن الحرب مشتعلة تمامًا بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحًا عندما أوعز لجيشه بضرورة زيادة إنتاج المسيرات والذخائر عالية الدقة.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن وزير الدفاع أكد أن جيش بلاده هو الجيش الوحيد الذي لديه القدرة على القتال، متابعا: روسيا تؤكد للغرب والولايات المتحدة الأمريكية أنها جاهزة ولديها القدرة على التصدي لأي عدوان على البلاد.