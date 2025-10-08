رامي ربيعة يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات مؤثرة

احتفل رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي بعيد ميلاد زوجته في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وكتب رامي ربيعة لزوجته عبر خاصية الاستوري: “عيد ميلاد سعيد لرفيقتي وحب حياتي”.

وكان قد علق رامي ربيعة، بعد انتقاله لنادي العين الإماراتي، بعد الرحيل عن النادي الأهلي، بعد نهاية عقده، على خطوته الجديدة في الدوري الإماراتي.

وقال رامي ربيعة في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "شرف ليا أن أكون في صفوف فريق العين زعيم آسيا"، لأسباب كبيرة أهمها المنافسة على البطولات وهو ما جذبني لنادي العين منافسته المستمرة على البطولات وهو ما شدني لأن أكون في الدوري والكأس وكأس العالم للأندية وأسيا أيضًا".

وتابع: "جئت لنادي العين لأثبت نفسي مش جاي أقضي موسم وأمشي لأن هدفي كلاعب الفوز بالبطولات وشعوري لا يوصف بالتوقيع خاصة وأن المفاوضات سارت بشكل بسيط جداً وباحترافية شديدة وان شاء الله نحقق البطولات مع بعض".