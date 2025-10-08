قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي
انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد
عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي
تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جاهزون للانتصار .. عضو الجبلاية يطمئن الجماهير المصرية قبل مواجهة جيبوتي|فيديو
ليلة ساخنة أمام مجمع محاكم سوهاج.. مرشحو البرلمان يبيتون أمام المحاكم لتقديم أوراقهم
هواتف تكشف الجريمة.. القبض على فتاتين بسبب فيديوهات رقص فاضحة بالقاهرة
ناقد رياضي: المدرب الأجنبي لا يحب «الدوشة».. والاستقرار سر نجاح الأهلي
بوتين يكشف المساحة التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا
مصر في قلب اليونسكو .. فوز خالد العناني تتويج لتاريخ من الحضارة والريادة الثقافية
مستشار عسكري: مباحثات شرم الشيخ امتداد للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
كيف تتخلص من الكوابيس أثناء النوم؟.. بـ 4 آيات اقرأها على الفراش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رامي ربيعة يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات مؤثرة

سارة عبد الله

احتفل رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي بعيد ميلاد زوجته في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وكتب رامي ربيعة لزوجته عبر خاصية الاستوري: “عيد ميلاد سعيد لرفيقتي وحب حياتي”.

وكان قد علق رامي ربيعة، بعد انتقاله لنادي العين الإماراتي، بعد الرحيل عن النادي الأهلي، بعد نهاية عقده، على خطوته الجديدة في الدوري الإماراتي.

وقال رامي ربيعة في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "شرف ليا أن أكون في صفوف فريق العين زعيم آسيا"، لأسباب كبيرة أهمها المنافسة على البطولات وهو ما جذبني لنادي العين منافسته المستمرة على البطولات وهو ما شدني لأن أكون في الدوري والكأس وكأس العالم للأندية وأسيا أيضًا".

وتابع: "جئت لنادي العين لأثبت نفسي مش جاي أقضي موسم وأمشي لأن هدفي كلاعب الفوز بالبطولات وشعوري لا يوصف بالتوقيع خاصة وأن المفاوضات سارت بشكل بسيط جداً وباحترافية شديدة وان شاء الله نحقق البطولات مع بعض".

رامي ربيعة العين الإماراتي انستجرام

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف تفاصيل دورها بمسلسل لينك

عفروتو

الجمعة.. عفروتو يطل بـ«لوك غامض» في حفل ضخم بالعين السخنة

الفنانة عايدة رياض

تكريم عايدة رياض بمهرجان جيلنا في المركز الكاثوليكي

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

