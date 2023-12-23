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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي مع ابنه وزوجته السابقة للاحتفال بالكريسماس.. شاهد

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مع ابنه وزوجته الألمانية السابقة وهم يحتفلون معه بالكريسماس. 

وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة: لقد عادوا من أجل.. عيد كريسماس سعيد لكما. 

أحمد الفيشاوي 

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد نشر صورًا لابنه تيتوس ، ليوجه له رسالة دعم وتشجيع له على كل الأشياء التى يقوم بها ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب أحمد الفيشاوي ، معلقًا: “والدك ووالدتك فخوران بك يا سيدي ، أستمر برافو تيتوس فى كل الأشياء الرائعة التى تفعلها ”.

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وكشف الفنان أحمد الفيشاوى خلال الفترة الماضية ، بعض التفاصيل الخاصة بابنه تيتوس من زوجته الألمانية السابقة وذلك بعد اعترافه به منذ فترة قصيرة عبر السوشيال ميديا.

وقال أحمد الفيشاوى فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية كثيرا وابنى تيتوس يعيش مع والدته الألمانية وأراه من حين لآخر.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم عادل مش عادل، البوستر الدعائي للفيلم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتظر عرضه في السينمات قريبا.

أحمد الفيشاوى وفيلم بنقدر ظروفك 

و‏كشف الفنان أحمد الفيشاوي  كواليس فيلم “‏بنقدر ظروفك” ‏عبر حساب تطبيق Instagram.

‏ونشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور وعلق عليها: "‏حسن إبراهيم المنوفي ‏فيلم بنقدر ظروفك".

‏فيلم “بنقدر ظروفك” من إخراج ‏أيمن مكرم وإنتاج وتأليف ‏سمير النيل ‏وبطولة أحمد الفيشاوي عارفة عبد الرسول ‏،مي سليم ،نسرين طافش، محمد محمود".

ونشر الفنان أحمد الفيشاوى نقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء تواجده أمام شجرة الكريسماس.

ولفت أحمد الفيشاوى الأنظار إليه بسبب ظهوره بلوك جديد حيث حلق شعره على الزيرو.

يأتى قرار أحمد الفيشاوى بحلاقة شعرها على الزيرو بعد فترة قصيرة من ظهور ابنته بحلاقة شعرها على الزيرو أيضا و أثارت حينها حالة من الجدل الواسع.  

 

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