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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

جائزة عبدالحميد شومان لأدب الطفل تعلن موعد فتح باب التقدم.. اعرف قيمتها

صدى البلد

أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، عن اطلاق جائزة شومان لأدب الطفل، فى دورتها الـ18 عن موضوع "أدب المغامرات"، على أن يتم فتح باب التقدم لجميع الكتاب من جميع أنحاء الوطن العربى، يوم 7 يناير من العام المقبل  2024، ويتم غلق الباب 31 مارس 2024.

وحددت الجائزة التى تبلغ قيمة جائزتها الأولى 10.000 دينار أردني، والثانية 5.000 دينار أردني، والثالثة 3 آلاف دينار أردني، على أن يكون العمل المقدم رواية قصيرة موجهة للفئة العمرية "12-16 عامًا"، قيمة الجائزة:

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وأطلقت جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال عام 2006، بدافع من إيمان المؤسسة بأهمية إثراء المحتوى الإبداعي العربي للأطفال، وانطلاقًا من حرصها على خلق بيئة نقية وأصيلة تساعد الأطفال وتحفزهم على القراءة والتفكير الإبداعي.

وتسعى مؤسسة عبد الحميد شومان من خلال منح الابتكار المجتمعي إلى نشر الإبداع والابتكار بالتركيز على فئة الشباب والمرأة في المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الرائدة التي تسهم في بناء مهارات الشباب وتلك التي تسرّع المكاسب الاجتماعية وتعالج المتغيرات الطارئة من خلال ريادة الأعمال والابتكار.

جائزة شومان أدب الأطفال جائزة عبد الحميد شومان مؤسسة عبد الحميد شومان المجتمعات المحلية

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