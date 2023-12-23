رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يكرم معلمي التربية الفنية بإدارة غرب

كرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، معلمي التربية الفنية بإدارة غرب التعليمية، بحضور يسري عبد الحميد شيخ معهد طاهر القويري.

جاء ذلك مع نهاية ورشة العمل المنفذة بالمعهد، تحت إشراف شيماء عوض، موجه غرب، وأحمد بكري، موجه عام التربية الفنية.

وقام معلمو التربية الفنية بعقد ورشتين للتربية الفنية بمجمع سموحة النموذجي، خلال الفصل الدراسي الأول، حيث كانت المرحلة الأولى منها بمعهد سموحة الابتدائي، والمرحلة الثانية بمعهد فتيات سموحة النموذجي، وذلك ضمن تأهيل المعهدين لأعمال الجودة.