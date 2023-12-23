القاهرة الإخبارية: دخول 40 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبر رفح

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، عن دخول 40 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح بجانب وصول 6 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى وصول 250 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.



في سياق آخر شنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفة في المناطق الشرقية في مدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.