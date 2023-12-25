حصاد 2023.. الوسط الفني يرتدي الملابس السوداء على رحيل النجوم المفاجىء

شهد عام 2023 رحيل عدد كبير من نجوم الفن سواء من الشباب أو كبار السن، فجميعهم تركوا حزنا شديد فى قلوب محبيهم وأصدقائهم المقربين.

وننشر في هذا التقرير حصاد الفن و حصاد الوسط الفني و وفاة الفنانين ٢٠٢٣

سلوى العرابي

كانت البداية مع الفنانة سلوي العرابي التى رحلت عن عالمنا فى شهر فبراير الماضي وتحديدا يوم 15 فبراير حيث أعلن خبر وافتها الفنان منير مكرم الذى كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: الدوام لله الزميلة سلوي العرابي فى ذمة الله.





شريفة فاضل

فى شهر مارس رحلت عن عالمنا الفنانة شريفة فاضل عن عمر يناهز الـ85 عاما وبعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت خبر الوفاة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتى كتبت على صفحتها وقتها: توفيت الفنانة شريفة فاضل ربنا يرحمها ".

لبنى محمود

فى نفس الشهر أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الممثلة لبنى محمود بطلة مسلسل “موضوع عائلي” بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت جنازة لبنى محمود من مسجد السيدة نفسية وسط حضور عددا من أفراد أسرتها وتم دفنها بمقابر العائلة.

شيرين الطحان

وغيب الموت أيضا الفنانة شيرين الطحان التى كانت تعانى على مدار عدة سنوات من مرض السرطان إلا أن حالتها الصحية تدهورت وسيطر المرض على جسدها إلى أن توفيت يوم 7 من شهر أبريل الماضي.

مصطفى درويش

وعقب وفاة شيرين الطحان أصيب الوسط الفني بصدمة جديدة وهي وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش بشكل مفاجىء حيث أنه كان لا يعاني من أى شىء وأصيب بشكل مفاجىء بأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

وشيعت جنازة مصطفى درويش من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذى ظهر على ملامحهم الحزن الشديد بوفاة الفنان الشاب.

محمد الأدنداني

رحل عن عالمنا خلال هذا العام الفنان محمد الأدنداني والذى اشتهر فى العديد من الأفلام فى فترة التثمنينات والتسعينات وكان أبرزها فيلم البيه البواب مع الراحل أحمد زكي.

محمد الأدنداني وافته المنية عن عمر يناهز الـ82 عاما وشيعت جنازته بمدينة السادس من أكتوبر وتلقت أسرته العزاء بمسقد رأسه بمحافظة الإسكندرية.

منحة زيتون

كما توفيت الفنانة منحة زيتون خلال شهر أغسطس الماضى عن عمر يناهز الـ63 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتعد الفنانة منحة زيتون من الفنانات اللاتى قدمن عديد من الأعمال الكوميدية وعلى الرغم من ظهورها في أدوار ثانوية إلا انها تركت علامة فى هذه الأعمال منها:" همام في أمستردام" “وجاءنا البيان التالي”، “سكوت هنصور”، و"الشوق"

كريمان

كما رحلت أيضا الفنانة كريمان خلال شهر سبتمبر الماضى عن عمر يناهز الـ87 عاما.

وأعلن خبر الرحيل نجل الفنانة كريمان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الاسطه حرم المرحوم النائب محمود آبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا".

أشرف مصيلحي

وفى مساء يوم 17 من شهر سبتمبر الماضى أعلنت المخرجة منال الصيفي وفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان.

وحرص نقيب الممثليين وقتها على مرافقة جثمان الفنان أشرف زكي إلى أن تمت الصلاة عليه وتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.



نجاح سلام

ورحلت أيضا خلال هذا الشهر الفنانة نجاح سلام التى أشتهرت أغانيها في معظم البلاد العربية، وقد عُرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، وهي حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي

محمد فريد

وفى نهاية شهر سبتمبر توفي الفنان محمد فريد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وكانت أبنته قبل الوفاة طالبت من جمهوره الدعاء له من خلال صفحتها على الفيس بوك حيث كتبت: للهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين

عثمان محمد على

ونظرا لحالة الوفيات الكثيرة التى شهدها عام 2023 أطلق عليه الكثيرين عام الرحيل وتحديدا خلال الشهرين الماضيين الذى شهد رحيل عدد من الفنانين على رأسهم الفنان عثمان محمد على والذى أعلن وفاته الفنان إيهاب فهمي من خلال صفحته على السوشيال ميديا حيث كتب: الاستاذ عثمان محمد على فى ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

طارق عبد العزيز

وبعد وفاة عثمان محمد على كانت الصدمة الكبرى بوفاة الفنان طارق عبد العزيز أثناء تواجده فى لوكيشن تصوير مسلسل وبقينا أتنين بشكل مفاجىء.



وتعرض طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحدث أعماله إلى أزمة قلبية مفاجئة وقام فريق عمل المسلسل بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من اسعافه ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

أشرف عبد الغفور

أما الفنان أشرف عبد الغفور فقد تعرض لحادث أليم أدي إلى وفاته بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى أثناء عودته إلى منزله بمنطقة السادس من أكتوبر.

وشهد عزاء الفنان أشرف عبد الغفور حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين كانوا حريصين على مواساة ابنة الفنانة ريهام عبد الغفور.

ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي بشكل مفاجىء، حيث لم تتمكن ابنتها ناهد السباعي من حضور جنازتها بسبب سفرها إلى بيروت.