الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يخسر بثنائية أمام وست هام

حقق فريق وست هام فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما على ملعب لندن الأولمبى، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ18 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

وسجل جاردو بوين هدف وست هام الأول فى الدقيقة 72 من عمر الشوط الثانى بصناعة زميله البرازيلي لوكاس باكيتا، فيما أضاف الغانى محمد قدوس الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 78 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما ارتقى وست هام إلى المركز السادس فى ترتيب البريمرليج برصيد 30 نقطة.