وصول بعثة الأهلي مطار الملك عبد العزيز استعدادًا للسفر إلى الإمارات.. صور

غادرت بعثة النادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة جدة متجهةً إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، استعداداً للسفر إلى الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.



ويخوض فريق الأهلي، أول مواجهة بكأس السوبر المصري في الإمارات ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين المقبل والموافق 25 ديسمبر.

أنهى الأهلي، مشاركته في كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونجح الأهلي، في اجتياز محطة أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، حيث جاءت الأهداف عن طريق ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي “هدف ذاتي” وعلي معلول.

وحقق الأهلي المصري، المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حققها في نسخ 2006 و2020 و2021.