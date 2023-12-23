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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غمزة ونظرة وطبطبة.. حكم مباراة الأهلي وأوراوا تنشر صورها مع الشناوي على إنستجرام

الشناوي والحكمة الأمريكية
الشناوي والحكمة الأمريكية

خطفت الحكمة الأمريكية توري بينسو الأنظار في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، التي جمعت بين النادي الأهلي ونظيره أوراوا الياباني.

نشرت توري بينسو، صورها المتداولة برفقة محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي عبر حسابها على موقع "انستجرام"،  والتي تم وضع إشارة بها لاسمها واسم محمد الشناوي مصحوبة بعبارة: شكرا توري لقد كانت مباراة لاتنسي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرفات الحكمة الأمريكية مع الحارس محمد الشناوي، حيث قامت بمصافحة قائد الفريق، وجمع حديث باسم بين الثنائي، قبل أن تختم كلماتها بـ"طبطبة" على كتفه.

كانت بينسو قد آثارت الجدل من قبل في المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد الغمزة الشهيرة للاعب العميد.

وتعتبر بينسو، ثانى إمراة تحكم في مونديال الأندية، بعد البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا في إدارة لقاء تحديد المركز الخامس في نسخة 2020 بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري.

 

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