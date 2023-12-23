علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

علقت المغربية بسمة بوسيل، للمرة الأولى على طلاقها من الفنان تامر حسني، جاء ذلك لدى ظهور الفنانة المعتزلة في برنامج "دقيقة نفهم"، إذ أكّدت أن الطلاق كان القرار "الأصعب" بحياتها، بسبب وجود أطفال.

وعن علاقتها بتامر حسني أوضحت أنها أصبحت أفضل بكثير بعد الطلاق، وأنهما يحاولان بذل قصارى جهدهما لضمان سعادة أطفالهما.

وأعلنت بسمة بوسيل طلاقها من تامر حسني منذ عدة أشهر.

كتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا.

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