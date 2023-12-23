عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تامر وبسمة
تامر وبسمة

علقت المغربية بسمة بوسيل، للمرة الأولى على طلاقها من الفنان تامر حسني، جاء ذلك لدى ظهور الفنانة المعتزلة في برنامج "دقيقة نفهم"، إذ أكّدت أن الطلاق كان القرار "الأصعب" بحياتها، بسبب وجود أطفال.

وعن علاقتها بتامر حسني أوضحت أنها أصبحت أفضل بكثير بعد الطلاق، وأنهما يحاولان بذل قصارى جهدهما لضمان سعادة أطفالهما.

وأعلنت بسمة بوسيل طلاقها من تامر حسني منذ عدة أشهر.

كتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

 

ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا.

ولمتابعة المزيد حول طلاق الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل .. تابع الفيديو جراف التالي:

بسمة بوسيل تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

الرئيس السيسي يهنئ رؤساء وملوك دول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

موضوعات متعلقة

أحمد حسام ميدو مفاجأة فيلم الحريفة.. مخرج العمل يكشف التفاصيل

بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح.. بدء تصوير فيلم إكس مراتي

أخبار الفن.. إيرادات ضخمة لفيلم أبو نسب فى أول أيام عرضه .. تامر عاشور يفتتح أولى حفلات الكريسماس

تفاصل حفل مدحت صالح "الاساتذة" 3 على مسرح الكبير

الآلاف يحضرون حفلة عمرو دياب| شاهد

بمناسبة الكريسماس.. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا مساء اليوم

محمد حماقي يسافر إلى الإمارات لإحياء الحفل الختامي لكأس السوبر المصري

اليوم.. ختام عروض مسرحية عروسة من جهة إلكترونية فى موسم الرياض

ترشيحاتنا

السوبر المصري| استمرار تأهيل الشناوي في تدريبات بيراميدز استعدادا لمواجهة فيوتشر

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

إسرائيل: طائرة استهداف ناقلة قبالة سواحل الهند انطلقت من إيران مباشرة

أستاذ علوم سياسية: نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني

دعاء نهاية العام الميلادي.. اللهم اجعلها نهاية كل حزن وهم وضيق

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

«زنوبيا» تعود أصولها للملكة كليوباترا.. غزت مصر وعادت مُقيدة بالأغلال |ما قصتها؟

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ