سعر عيار 21 اليوم 24-12-2023

استقر سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا عند نحو 3030 جنيها للبيع و 3050 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-12-2023.

واستقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد دون أي تغيير في مختلف محلات الصاغة وعلي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

ارتفاع جديد

شهد سعر المشغولات الذهبية أمس السبت، نموا في الأسعار بمقدار 60 جنيها في الجرام الواحد خلال يومين داخل محلات الصاغة لتشمل جميع المشغولات الذهبية.

عيار 24

وسجل سعر أغلي أعيرة الذهب نحو 3463 جنيها للبيع و 3486 جنيها للشراء و ذلك لـعيار 24.

عيار 18



وصل سعر عيار 18 نحو 2597 جنيها للبيع و 2614 جنيها للشراء.

عيار 14

وسجل أقل سعر عيار ذهب وهو عيار 14 الأدني فئة، نحو 2020 جنيها للبيع و 2033 جنيها للشراء.



أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 107.7 ألف جنيه للبيع و108.41 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.462 مليون جنيه للبيع و 3.5 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.24 ألف جنيه للبيع و 24.4 ألف جنيه للشراء.

ارتفاع أسبوعي



شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاع خلال تداولات الأسبوع المنتهي بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، لينهي الذهب تداولات الأسبوع عند أعلى مستوياته في أسبوعين مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7% ليختتم تداولات الأسبوع عند المستوى 2053 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2070 دولار للأونصة، كما شهد سعر الأونصة العالمية ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق لأربع أسابيع متتالية فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، بينما أغلق تداولات هذا الأسبوع فوق المستوى 2050 دولار للأونصة مما يفتح الطريق إلى المستوى 2100 دولار للأونصة.



استمرار توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم ساهم بشكل أساسي في دعم أسعار الذهب، وذلك في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد هذه التوقعات، وفق تحليل جولد بيليون.



أسباب ارتفاع الذهب



وساهمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام والتي كشفت تقلص النمو إلى 4.9% من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2% في ارتفاع الذهب لأنها مؤشر عن اتجاه الفيدرالي لخفض قريب للفائدة

بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر فيلادلفيا لأداء القطاع الصناعي الأمريكي بشكل حاد ليسجل – 10.5 مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بقيمة – 5.9%، الأمر الذي يدل أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في المعاناة الحقيقية من جراء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بغرض محاربة التضخم.

كما صدرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، وأظهر المؤشر على المستوى السنوي خلال شهر نوفمبر تراجع التضخم إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9%، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.

وساهمت هذه البيانات في زيادة توقعات الأسواق، بأن البنك الفيدرالي سيسارع في عمليات خفض الفائدة، بسبب ظهور التباطؤ في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تحرك التضخم في اتجاه التراجع بوتيرة سريعة قد تكون أسرع من توقعات الفيدرالي، الأمر الذي يزيد التوقعات أن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت قريب.

احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.



عقود شراء الذهب



أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7436 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 5670 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي غير من سياسته النقدية.

ولكن يجب الحذر أن الأسابيع القادمة تشهد تراجع في أحجام التداول وفي الاقبال على أسواق العقود الآجلة بسبب فترة العطلات. إلا أن المستثمرين يبدوا أنهم يرغبون في الاحتفاظ بعقود الذهب مع في ظل الوضع الحالي من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية.



أسعار الذهب في مصر



ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي لتسجل مستويات تاريخية جديدة في ظل استمرار الدعم الذي يحصل عليه الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية.

السبب الرئيسي وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب حالياً يظل سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي يسجل مستويات قياسية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمية بسبب توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

ساهم قرار المركزي المصري بتثبيت الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب للتحوط وحفظ المدخرات، لأن ثبات الفائدة يقلل من فرص طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ليصبح الذهب هو البديل الأفضل حالياً أمام الأسواق لحفظ مدخراتهم.

كانت هناك توقعات في الأسواق أن المركزي المصري سيرفع الفائدة لطرح شهادات بعائد مرتفع قبل استحقاق شهادات الـ 25% ولكن قرار تثبيت الفائدة يعني أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تكلفة الفائدة المرتفعة، وبالتالي سيتم ضخ السيولة النقدية في الأسواق وستتسبب في ارتفاع لأسعار الذهب مع تزايد الإقبال على شراؤه.

هذا وتواصل مصر العمل على توفير التمويل الخارجي حيث تدرس مصر في الفترة الحالية طرح سندات بالعملات الخليجية، للحصول على تمويلات خارجية بتكلفة معقولة.

مبادرة صفر جمارك



أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.

وقال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن هذا القرار جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 لـ 2050 جنيها، أي 100 دولار في ساعات قليلة.

وأوضح أن المواطنين يرون في الذهب مخزن قيمة جيدا، وأن الذهب زينة وخزينة، والكثير يتوقع ثباتا في الأسعار، وسيكون هناك انخفاض في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.

وأشار إلى أن مبادرة “صفر جمارك”، ستسهم بشكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.

شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن أسعار الذهب تسجل أرقاماً قياسية وتاريخية، موضحًا أن الأسعار الحالية لـ الذهب لم تسجل من قبل، فهناك ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن الزيادة في أسعار الذهب بدأت من أسبوع، وتحديدًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن العلاقة عكسية بين الطلب على الدولار والذهب، ولذلك ارتفعت أسعار الذهب، موضحًا أن الكثير كان يحول المدخرات لـ الذهب، ولكن بعد قرار الفيدرالي ذهب الكثير لـ شراء الذهب.

ولفت إلى أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، وأن ارتفاع أسعار الذهب العالمي يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.

