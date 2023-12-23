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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد توديع المونديال| بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن مدربا الاتحاد والرائد، عن التشكيل الأساسي للمباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد، المركز السادس، برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز 17 (قبل الأخير) برصيد 13 نقطة.

وعصفت الغيابات بالاتحاد، حيث سيغيب عن المواجهة كل من: سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، عمر هوساوي، حسن كادش، عبدالرحمن العبود، ‏عبدالرزاق حمدالله، عوض الناشري، فليبي، ما جعل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، يلجأ للدفع بـ فابينيو في قلب الدفاع.

‏فيما ضمت دكة بدلاء الاتحاد 5 لاعبين فقط، هم: جروهي، المرمش، فرحة الشمراني، صالح العمري ، هارون كمارا.

ويدخل جاياردو، مدرب الاتحاد، المباراة، بالتشكيل الآتي:

عبدالله المعيوف، أحمد بامسعود، فابينيو، سلطان الفرحان، مدالله العليان، إيجور كورنادو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، مروان الصحفي، رومارينيو، كريم بنزيما.

بينما سيدخل الكرواتي إيجور جوفيتشفتش، مدرب الرائد بالتشكيلة الآتية:

أندريه موريرا، محمد الدوسري، مبارك الراجح، عمر جونزاليس، ممادو لوم، حمد الجيزاني، ماتياس نورمان، خالد السبيعي، محمد فوزير، كريم البركاوي، تفاريس.
 

الاتحاد الرائد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري روشن كريم بنزيما

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