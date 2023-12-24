أفضل وأسهل طريقة لتحضير البرازق

طريقة تحضير البرازق .. تعتبر البرازق من أكثر أصناف الحلويات المفضلة والمحببة لدى الجميع، لذلك تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة تحضيرها بأسهل الخطوات وطريقة مضمونة.

مقادير البرازق

500 جرام طحين ( 4 كوب )

250 جرام سمنة ( كوب وربع )

25 جرام حليب بودره ( 2 ملعقة كبيرة )

1 ملعقة كبيرة سمنة حيواني لتنعيم العجين

200 جرام سكر ( 1 كوب )

100 جرام ماء بارد ( نصف كوب )

45 جرام قطر ( 3 ملاعق كبيرة )

250 جرام سمسم محمص ( 2 كوب )

ملعقة سكر للسمسم

ملعقة قطر للسمسم



طريقة تحضير البرازق

عجن الطحين والسمنة والسكر الفانيليا والماء مع بعض حتى نحصل على عجينه ناعمه، عمل كرات صغيرة من العجينة ثم الضغط عليها براحة اليد حتى تصبح دائرية الشكل ، ثم فرد الفستق ووضع حبة البرازق عليه مع الضغط براحة اليد حتى تلتصق حبات الفستق من الأسفل، دهن الحبات ببياض البيض، ورش السمسم على الوجه.

يتم خبزها على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق.