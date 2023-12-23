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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري | بعثة الأهلي تصل إلى الإمارات

الاهلي
الاهلي

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلى الى الإمارات استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد غادر السعودية اليوم السبت بعدما أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض فريق الأهلي، أول مواجهة بكأس السوبر المصري في الإمارات ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين المقبل والموافق 25 ديسمبر.

أنهى الأهلي، مشاركته في كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونجح الأهلي، في اجتياز محطة أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، حيث جاءت الأهداف عن طريق ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي “هدف ذاتي” وعلي معلول.

وحقق الأهلي المصري، المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حققها في نسخ 2006 و2020 و2021.

 

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