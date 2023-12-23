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صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد، تغطية عن أزمة الزمالك، حيث كانت هناك حالة من الغموض نحو مصير غرامة كهربا لصالح القلعة البيضاء، وهل سيتم تجديد إيقاف كهرباء؟ أم سيكون هناك حل لتلك الأزمة خلال الفترة القادمة؟، وظل الغموض سيد الموقف، حتى ظهرت أخبار جديدة بشأن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك.

هذه الأخبار كشف عنها عامر العمايرة خبير اللوائح، حيث فجر مفاجأة بشأن قضية غرامة محمود كهربا لاعب الفريق الأول كرة القدم في النادي الأهلي حاليا، مع الزمالك، والصادر بحقها قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر عامر العمايرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستندات لجلسات الاستماع لمحكمة التحكيم الرياضية كأس حتى يوم 21 مارس 2024 و لم يتم إدراج قضية كهربا بالجلسات.

وعلق عامر العمايرة على المستندات: حتى الآن لم يتم تحديد موعد جلسة استماع لاستئناف محمود عبد المنعم كهربا ضد قرار اللجنة التأديبية للفيفا والقضية مستمرة شوية حلوين.

https://www.youtube.com/watch?v=JOTHsU9Ut9c

ويعد هذا القرار من قبل المحكمة الرياضية الدولية "كاس" هو صدمة جديدة لنادي الزمالك بشأن غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لاعب المارد الأحمر لصالح "الأبيض" وتبلغ قيمتها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد، بسبب فسخ تعاقد مهاجم "الأحمر" من جانب واحد عام 2019.

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