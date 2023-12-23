تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن 7 سلع اساسيه حيث تسعى الحكومة بجدية من خلال دراسة وتحليل بعض القرارات الى تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الحيوية.



كما تشهد الفترة الحالية مناقشات حكومية رسمية لتحديد أسعار 7 سلع استراتيجية واستهلاكية، وهي: الأرز، السكر، المكرونة، الزيت، الفول، الألبان، والجبنة.



وكشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك 7 سلع غذائية سيجري طباعة عدة بنود إلزامية على التجار على أكياسها، وتتمثل البنود في «تاريخ الإنتاج – سعر المستهلك – الوزن الصافي»، وذلك على 7 سلع هي «السكر – الزيت – الأرز – الدقيق – المكرونة – الشاي – منتجات الألبان من الجبنة ومعلبات اللبن».

وكان مجلس الوزراء أعلن عن أنه سيجري طباعة الأسعار على أي سلعة يجري إنتاجها في أي مصنع، في إطار إجراءات الحكومة لمنع أي زيادات مُبالغ فيها على السلع الغذائية العامة من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

https://www.youtube.com/watch?v=HRDI4tL_P2I



واتخذت الحكومة هذا القرار في إطار الحاجة الملحة لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق، مما يعكس رعاية الحكومة للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحد من التلاعب في الأسعار ولتحقيق استقرار في السوق.

