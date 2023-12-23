جمال سليمان وداليا البحيري وعبير صبري أبرز الحضور لحفل مهرجان الدير جيست

حرص النجوم جمال سليمان، وداليا البحيري، وعبير صبري، على حضور مهرجان الدير جيست في دورته الـ20.

وتنطلق فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في دورته الـ0، مساء اليوم السبت، 23 ديسمبر 2023، والتي تشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم.

كما تشهد فعاليات الحفل، توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر، نجلاء بدر، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، داليا البحيري، وغيرهم من النجوم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.