أسامة كمال: عرض إسرائيل لهدنة جديدة دليل الفشل.. ومصر مع غزة لآخر المشوار

علق الإعلامي أسامة كمال، على ما نقلته شبكة “سي إن إن”، عن تقدم إسرائيل بعرض لهدنة جديدة في غزة، وتطلب الافراج عن 35 محتجزا، مقابل أسبوع هدنة، مؤكدا أن إسرائيل حينما تطلب هدنة؛ فهذا يدل على أنها تفشل في تحقيق مخططاتها، وأهل غزة على طريق النصر.

وأشار أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، إلى أن إسرائيل متخوفة من 3 أسماء طرحتها حركة حماس، وتريد الإفراج عنهم، وهم “مروان البرغوثي، أحمد سعدات، عبد الله البرغوثي”، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يضع مروان البرغوثي في حبس انفرادي منذ 7 أكتوبر الماضي، ويخافون منه حتى وهو داخل سجونهم.

وأوضح أسامة كمال، أن القرار المصري واضح، وهو قلبا وقالبا مع أي دعم إنساني لغزة وأهل غزة ووقف الحرب في غزة.

وشدد على أن هناك قرار واضح من الدولة والرئيس السيسي والشعب المصري، أننا مع غزة لآخر المشوار، متسائلا: "لحد فين هيسكت العالم على غزة؟، الحرب لازم هتقف في لحظة بسبب كثرة قتلى الاحتلال أو ارتفاع التكلفة عليه".