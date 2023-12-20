تعليق ناري من أسامة كمال على نتنياهو: «عايزين نقدّم له جائزة أوسكار للغباء»|فيديو

علّق الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية دي إم سي، على ما يحدث في إسرائيل قائلاً: "عاوزين نقدّم جائزة أوسكار للغباء" لدولة الاحتلال ومُتحدثيها.

وأكد “كمال” أن جميع متحدثيهم يتحدثون بشكل غير مألوف، فأغلبهم لا يختلف أسلوبه عن أسلوب افيخاي ادرعي قائلاً: "الناس دايماً بتلطش له وتديلوه فوق دماغه".



وأردف: "فإنه ليس من الطبيعي أن ما حدث من جيش الاحتلال يقول إن المُحتجزين الثلاثة الذين قتــلوا طالبين المساعدة، ولكن القوات اضطرت لقتلهم.

الحكومة الإسرائيلية تبحث دائمًا عن مصلحتها ومجدها

وتابع أسامة كمال: جائزة كمان لنتنياهو أنه فى وسط غليان المجتمع الإسرائيلى والمظاهرات التى تطالب بالهدنة وصفقة تبادل جديدة، فقد قال نتنياهو فى وسط اجتماع الحكومة إن أهالي الجنود اللذين تم قتلهم يفوضونه بمواصلة القتال إلى أن يتخلص من حماس ويحرر المُحتجزين، لافتًا إلى أن نتنياهو لم يستمع لمطالب شقيق قتـيـل على يد الجيش الإسرائيلي، وقد صرح هذا الشقيق بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث دائمًا عن مصلحتها فقط ومجدها.